Masrawy logo white

وزير الأوقاف: نعمل بكل قوة لتنفيذ توجيهات الرئيس بتحسين أحوال الأئمة علميًّا وماديًّا

11:40 ص الخميس 22 يوليه 2021
وزير الأوقاف: نعمل بكل قوة لتنفيذ توجيهات الرئيس بتحسين أحوال الأئمة علميًّا وماديًّا

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

دعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأئمة إلى الاهتمام بالعمل الدعوي والقيام بالدور الاجتماعي والإخلاص فيه.

وأكد جمعة، في بيان، الخميس، على أن الوزارة تعمل بكل قوة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحسين المستمر لأحوال الأئمة علميًّا وماديًّا.

وشدد الوزير خلال لقاء عقده مع قيادات الدعوة بمديرية بني سويف بحضور الدكتور محمد عزت مدير المديرية ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالمديرية وبعض المفتشين بالمديرية في إطار المتابعة الميدانية لسير العمل بالمديريات الإقليمية على الاجتهاد في مواصلة التعلم وتطوير الذات علميًّا وثقافيًّا، مؤكدًا أن الاجتهاد في طلب العلم والانضباط في العمل شعار الأوقاف في المرحلة الراهنة.

وأكد وزير الأوقاف على ضرورة التزام الدقة والشفافية واحترام المشاعر الإنسانية عند توزيع لحوم الأضاحي، وأنه غير مسموح نهائيًّا بتصوير أي شخص عند التوزيع احترامًا ومراعاة للمشاعر الإنسانية.​

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وزارة الأوقاف الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي

الخبر التالى:

حتى انتهاء الطوارئ.. حظر تجوال في مناطق متفرقة بسيناء من السبت

كورونا.. لحظة بلحظة

49

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

801

متعافون اليوم

283862

إجمالي الإصابات

16465

إجمالي الوفيات

225869

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا