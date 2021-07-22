وزير الأوقاف: نعمل بكل قوة لتنفيذ توجيهات الرئيس بتحسين أحوال الأئمة علميًّا وماديًّا

كتب- محمود مصطفى:

دعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأئمة إلى الاهتمام بالعمل الدعوي والقيام بالدور الاجتماعي والإخلاص فيه.

وأكد جمعة، في بيان، الخميس، على أن الوزارة تعمل بكل قوة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحسين المستمر لأحوال الأئمة علميًّا وماديًّا.

وشدد الوزير خلال لقاء عقده مع قيادات الدعوة بمديرية بني سويف بحضور الدكتور محمد عزت مدير المديرية ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالمديرية وبعض المفتشين بالمديرية في إطار المتابعة الميدانية لسير العمل بالمديريات الإقليمية على الاجتهاد في مواصلة التعلم وتطوير الذات علميًّا وثقافيًّا، مؤكدًا أن الاجتهاد في طلب العلم والانضباط في العمل شعار الأوقاف في المرحلة الراهنة.

وأكد وزير الأوقاف على ضرورة التزام الدقة والشفافية واحترام المشاعر الإنسانية عند توزيع لحوم الأضاحي، وأنه غير مسموح نهائيًّا بتصوير أي شخص عند التوزيع احترامًا ومراعاة للمشاعر الإنسانية.​