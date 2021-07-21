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نقيب الإعلاميين ينعى والد الكاتب الصحفي محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ

09:53 م الأربعاء 21 يوليه 2021
نقيب الإعلاميين ينعى والد الكاتب الصحفي محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ

طارق سعدة نقيب الإعلاميين

كتب- مينا غالى:

نعى النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى والد الزميل محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ وسكرتير عام نقابة الصحفيين الذي وافتة المنية اليوم.

ودعا نقيب الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفي وقت سابق، نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والد الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ.

وقال المجلس في بيان له اليوم: "يشاطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والد الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ، الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله والده".

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلي أسرة الفقيد داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

طارق سعدة مجلس الشيوخ محمد شبانة نقابة الإعلاميين نقابة الصحفيين

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