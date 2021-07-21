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السكة الحديد: عودة حجز المقاعد على القطارات الروسية للوجهين القبلي والبحري

03:05 م الأربعاء 21 يوليه 2021
السكة الحديد: عودة حجز المقاعد على القطارات الروسية للوجهين القبلي والبحري

أرشيفية

كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، عودة الحجز على القطارات الروسية ذات العربات ذاتية التهوية للوجهين القبلي والبحري، اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 21 يوليو الجاري.

وأوضحت السكة الحديد، أن ذلك جاء بناء على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل واستجابة لرغبة جمهور الركاب.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم صرف تذاكر واقف في حالة نفاذ المقاعد وبحسب رغبة الراكب، مؤكدة أنها لا تتواني في خدمة جمهور الركاب، وتتمنى لهم رحلات سعيده بكافة خطوط السكك الحديدية.

وكانت السكة الحديد، قررت إلغاء حجز المقاعد بالقطارات الروسية.

القطارات الروسية حجز مقاعد القطارات السكك الحديدية

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