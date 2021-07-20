وزيرة البيئة تدعو المواطنين للاحتفال بالعيد وسط أجواء الطبيعة بالمحميات

القاهرة- أ ش أ:

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، برفع درجات الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لتوفير كل سبل الراحة للزائرين للاحتفال، وسط أجواء الطبيعة مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الزائرين والأنظمة البيئية، في ظل الأزمة العالمية الراهنة.

وأكدت فؤاد- في بيان اليوم- أن تلك الإجراءات تأتي في إطار جهود وزارة البيئة لربط المواطنين بالبيئة وتشجيعهم على التعرف على ثرواتهم الطبيعية بالمحميات الطبيعية لحمايتها والاستمتاع بها مع صونها للأجيال القادمة لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تشجيع السياحة الداخلية و خاصة البيئية للوقوف إلى جانب العاملين بالقطاع السياحي في ظل التعايش العالمي مع أزمة إنتشار فيروس كوفيد 19.

ودعت وزيرة البيئة المواطنين للاحتفال بالعيد بالمحميات والاستمتاع بأجواء الطبيعة الفريدة المميزة بالمحميات المنتشرة في ربوع مصر والتي تتنوع بين المحميات البحرية والبرية.

وأوضحت فؤاد أن المحميات الطبيعية استعدت لاستقبال الزائرين خلال احتفالات عيد الأضحى بتوفير كافة سبل الأمان للزائرين حيث يتم توفير منقذين بالمحميات البحرية مع تواجد باحثين لتعريف الزائرين بأهمية المحميات ودورها في حماية الطبيعة وسط أجواء من المسابقات والاحتفالات الرمزية، مشددة على أهمية الالتزام بضوابط السياحة البيئية ودخول المحميات (لا تترك شيئاً خلفك، ولا تأخذ شيئاً معك) للحفاظ على الطبيعية وعدم تلويثها.

وأشارت إلى أن الوزارة كانت قد أصدرت الأدلة الإرشادية الخاصة بالرحلات البرية والبحرية بالمحميات والتي تتضمن الإجراءات المطلوبة لممارسة الأنشطة أو التعامل مع الغير أثناء التواجد بالمحمية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الغرباء بالإضافة إلى التزام الشركات السياحية بتوضيح كل الاشتراطات للمشاركين بالرحلة والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها وكيفية التعامل مع المخلفات أثناء التواجد بالمحميات.