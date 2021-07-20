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لماذا لم تعلن التعليم العينات العشوائية لامتحانات الثانوية العامة؟ مصدر بالتعليم يجيب

12:07 م الثلاثاء 20 يوليه 2021
لماذا لم تعلن التعليم العينات العشوائية لامتحانات الثانوية العامة؟ مصدر بالتعليم يجيب

طلاب الثانوية العامة- أرشيفية

كتب- أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني عن سبب إلغاء العينة العشوائية في عملية التصحيح بامتحانات الثانوية العامة.

وقال المصدر لمصراوي، إنه تم إلغاء العينة العشوائية بالتزامن مع تطبيق نظام التصحيح الإلكتروني، والذي يطبق لأول مرة هذا العام.

ولفت المصدر إلى أنه تم وضع نظام الأسئلة الجديد بشكل مختلف عما كان في السنوات السابقة، مؤكدا أنها تعتمد على الفهم وبعيدة كل البعد عن الإجابة النموذجية "بالنص من الكتاب" .

ويدخل طلاب الثانوية العامة في إجازة مؤقتة، لمدة 5 أيام، بدأت الأحد 19 يوليو وحتى 23 يوليو الجاري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن تستأنف الامتحانات 24 يوليو الحالي وحتى 2 أغسطس المقبل.

انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يوليو الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا.

وأدى طلاب الثانوية العامة بالشعبتين "الأدبية والعلمية" الامتحان في مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، والرياضيات البحتة "الجبر والهندسة" والجغرافيا و الفلسفة والكيمياء.

وينشر "مصراوي" الأيام المتبقية من جدول امتحانات الثانوية العامة، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك:

الامتحانات المتبقية لطلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت 24 يوليو: الفيزياء، من الساعة 10 صباحا و وحتى الساعة 1 ظهرا لمدة 3 ساعات.

- الاثنين 26 يوليو: اللغة الاجنبية الأولى، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، لمدة 3 ساعات.

- الأربعاء 28 يوليو: الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا لمدة ساعتين.

- السبت 31 يوليو: الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا لمدة ساعتين.

- الاثنين 2 أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا لمدة 3 ساعات.

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، لمدة ساعتين.

الامتحانات المتبقية لطلاب الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد 25 يوليو: امتحان التاريخ، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا لمدة 3 ساعات.

- الثلاثاء 27 يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا لمدة 3 ساعات.

- الخميس 29 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا لمدة 3 ساعات.

الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2021 وزارة التربية والتعليم

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