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تفاصيل إصابة برلماني في انقلاب سيارته على طريق "شبرا - بنها" الحر

10:04 م الجمعة 02 يوليه 2021
تفاصيل إصابة برلماني في انقلاب سيارته على طريق "شبرا - بنها" الحر

انقلاب سيارة-أرشيفية

كتب- نشأت علي:

تعرض النائب محمد إسماعيل الشريف عضو مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، لحادث سير، اليوم الجمعة، حيث انقلبت سيارته على طريق "بنها - شبرا الحر" في القليوبية، عدة مرات حتى تعدت الحاجز الخرساني وانتقلت إلى الجهة المقابلة، ونقل النائب ومرافقه إلى مستشفى قليوب المركزي للعلاج.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا بانقلاب سيارة على طريق بنها الحر بنطاق محافظة القليوبية كانت متوجهة إلى القاهرة، وتبين أن بداخلها النائب محمد إسماعيل الشريف ومرافقه إبراهيم عوضين، وأن بهما إصابات عبارة عن كدمات وسحجات.

وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف وتبين من معاينة رجال البحث الجنائي في القليوبية انقلاب السيارة رقم "د ج أ 9723"، التي تحطمت أجزاء متفرقة منها نتيجة الاحتكاك الشديد والانقلاب أكثر من مرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب المركزي في القليوبية لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة محمد إسماعيل الشريف مجلس النواب الدقهلية حادث سير

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