أظهر رد فعل رباعي بيراميدز.. التحقيق في مدى حيادية مخرج مباراة الأهلي

كتب- مينا غالي:

علم "مصراوي" من مصادر مسؤولة في الهيئة الوطنية للإعلام، أن نائلة فاروق رئيس التليفزيون قررت تشكيل لجنة برئاسة الشؤون القانونية بقطاع التليفزيون؛ للتحقيق في مدى حيادية مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز، والتي أقيمت أمس وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وأكدت المصادر لـ"مصراوي"، أن القرار يأتي في إطار اهتمام التليفزيون المصري برئاسة نائلة فاروق بتطبيق كافة معايير الحيادية بين كل فرق الدوري، وهو النهج الذي يتبعه قطاع التليفزيون في كل المباريات.

وأضافت المصادر أنه بمشاهدة شريط المباراة، تبين أن السبب وراء ذلك القرار هو تركيز المخرج بعد كل هدف للنادي الأهلي على ردود فعل رباعي بيراميدز، الذين كانوا لاعبين في الأهلي، بدلًا من التركيز على احتفال لاعبي الأهلي بالهدفين.

وتولى المخرج هشام عبدالودود إخراج مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري.