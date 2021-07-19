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البابا تواضروس مهنئًا السيسي بعيد الأضحى: نصلي إلى الله ليبارك جهودكم

08:36 م الإثنين 19 يوليه 2021
البابا تواضروس مهنئًا السيسي بعيد الأضحى: نصلي إلى الله ليبارك جهودكم

البابا تواضروس الثاني

كتب- مينا غالي:

قدم البابا تواضروس الثاني، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأرسل قداسته برقية تهنئة للرئيس، هذا نصها:

"السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية

بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية أحب أن أقدم لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مصلين إلى الله أن يعينكم على مواجهة الأخطار والتحديات التي يواجهها الوطن ويمتعكم بالصحة والقوة، ويبارك جهودكم المخلصة التي تبذلونها في استكمال مشروع بناء مصر الحديثة لتحقيق طموحات وآمال المصريين.

دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم".

البابا تواضروس الثاني السيسي عيد الأضحى

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