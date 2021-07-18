​انخفاض طفيف.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين "وقفة عرفات" بالدرجات

كتب- أسامة علي:

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الاثنين الموافق وقفة عرفات، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.



وعن حالة الطقس ليلًا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الاثنين، يشهد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد بحلايب وشلاتين وأبو سمبل على فترات متقطعة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، الاثنين: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.