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"سنفرض هيبة الدولة".. وزير النقل: لن نسمح بأي تعديات على أملاك الدولة

06:51 م الأحد 18 يوليه 2021
"سنفرض هيبة الدولة".. وزير النقل: لن نسمح بأي تعديات على أملاك الدولة

الفريق كامل الوزير

كتب– أسامة علي:

تابع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عملية إزالة التعديات بحرم السكة الحديدية بمنطقة محرم بك، في إطار تنفيذ مشروع القطار السريع.

وأكد وزير النقل، خلال جولته بمحافظة الإسكندرية، أنه سيتم استخدام الأرض بعد إزالة التعديات عليها في إنشاء المحطة النهائية لمسار القطار السريع بالإسكندرية.

وشدد الوزير على أنه لن يسمح بأي تعديات على أملاك الدولة، وأنه سيتم فرض هيبة الدولة مع الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

وأشار إلى أنه هناك تنسيق كامل بين وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية، وهيئة السكة الحديدية ووزارة الداخلية، لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة منذ سنوات، مؤكدًا أنه ستتم إزالة كل التعديات والتجاوزات التي تعرض حياة المواطنين للخطر، وتطوير السكة الحديدية بالمحافظة.​

كامل الوزير وزير النقل إزالة التعديات حرم السكة الحديدية مشروع القطار السريع

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