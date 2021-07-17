"المهندسين": تأسيس شركة المهندس الوطني إنجاز استثماري للنقابة



كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، إن إنشاء شركة "المهندس الوطني للتنمية المستدامة"، إنجاز كبير يمكن من خلالها للنقابة المشاركة في المشاريع الاستثمارية الكبرى بالدولة لصالح صندوق المعاشات.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لهيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين، مع المكتب الفني لنقابة ومجموعة عمل مستشفى المهندسين بمدينة بدر.

وطالب نقيب المهندسين، خلال الاجتماع أنه في حالة دخول مستثمر يتم التفاوض معه سواء بنظام B.O.T أو بنظام المشاركة حسب نسبة كل طرف، مشيرًا الى أن الغرض من إعداد دراسة جدوى للمستشفى هو دراسة الهيكل التمويلي والعائد الاستثماري و الأسلوب الأمثل لدعوة المستثمرين بعد إعداد T.O.R كما أنه تم الاحتفاظ بقيمة الأرض Land value للأجيال القادمة للاستفادة من القيمة التصاعدية لها.

وفي كلمته ثمن الدكتور حماد عبدالله رئيس المكتب الفني لنقابة المهندسين علي كلمة نقيب المهندسين بأن موافقة هيئة الاستثمار بتأسيس شركة المهندس الوطني للتنمية المستدامة ومقرها النقابة العامة، يعد نصرًا لنقابة المهندسين لأنها أصبحت الكيان الاعتباري لإدارة أصولها.

وأثنى رئيس المكتب الفني خلال الاجتماع، على تصريح نقيب المهندسين بأنه لا نية مطلقاً لبيع أصول النقابة، وأن ما يجرى حالياً هو إعادة تشغيل مشاريع النقابة وضخ استثمارات لصالح صندوق المعاشات، على الرغم من وجود موافقات لمجالس سابقة ببيع هذه المصانع، إلا أن المجلس الحالي رفض فكرة بيع أي أصل من أصول النقابة.

وفيما يتعلق بآخر مستجدات مشروع مستشفى المهندسين أشار حماد أنه خلال الفترة السابقة تم الانتهاء من اختيار التحالف الاستشاري وبأسعار مخفضة بأقل من السعر المقدم 0.9% ويجرى حالياً إتمام إجراءات المناقصة الخاصة بشركة المقاولات للمشروع والتي يتم حالياً التفاوض مع أقل العروض سعراً.

وأضاف رئيس مجموعة عمل المستشفى أنه جاري عمل دراسة مخفضة value engineering للهيكل الخرساني للوصول لأفضل قيمة سعرية للمشروع، كما تم الانتهاء من أعمال دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع بعد تلافي كل الملاحظات التي وردت بناء على توصية الاجتماع الأخير بالمكتب الفني تمهيداً لاعتمادها من قبل المجلس الأعلى بالنقابة.

وبدورهم أوضح أعضاء مجموعة عمل المستشفى أنه عند إعداد دراسة الجدوى تم مراعاة حساب القيمة السوقية، والسعر التنافسي لتقديم أعلى مستوى خدمة طبية مميزة، إضافة إلى أنها شملت المراحل الإنشائية التي سيتم تنفيذ المستشفى خلالها على مدار خمس سنوات وكيفية استرداد عائد الربح بعد الانتهاء من حساب التكاليف الاستثمارية لها، والتي تشير إلى نجاح المشروع وتعتبر فرصة ممتازة للاستثمار.