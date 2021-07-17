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درجات الحرارة غدا.. الأرصاد: طقس الأحد 18 يوليو 41 درجة

03:10 م السبت 17 يوليه 2021
درجات الحرارة غدا.. الأرصاد: طقس الأحد 18 يوليو 41 درجة

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس غدا الأحد، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة في بيان لها: يوجد ارتفاع في نسبة الرطوبة والذي يزيد درجات الحرارة المحسوسة عن المتوقعة من 2 إلى 4 درجات. وتسجل على القاهرة 41 درجة.

وتابعت الهيئة، أبرز الظواهر الجوية عبارة عن نشاط للرياح على الاقهرة الكبرى وجنوب سيناء ما يقلل الاحساس بالحرارة، بجانب فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.​

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الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الرطوبة

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