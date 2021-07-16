مطار القاهرة: سفر ووصول 356 رحلة نقلت 48 ألف راكب الجمعة

كتب: محمد عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، سفر ووصول 48 الف راكب، وذلك علي متن 356 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار شهدت خلال الـ 24 ساعة، وصول 177 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 28 آلف راكب، ومغادرة 179 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها حوالي 20 ألف راكب، مع الحرص على إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.