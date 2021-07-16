حدث في 8 ساعات| عفو رئاسي عن مسجونين بمناسبة العيد.. وتفاصيل إجازة القطاع الخاص
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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