حدث في 8 ساعات| عفو رئاسي عن مسجونين بمناسبة العيد.. وتفاصيل إجازة القطاع الخاص

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: