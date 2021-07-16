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الانخفاض في هذا اليوم..الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 4 أيام مقبلة

05:49 م الجمعة 16 يوليه 2021
الانخفاض في هذا اليوم..الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 4 أيام مقبلة

الطقس

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من السبت 17 حتى 19 يوليو 2021.

قالت الهيئة، إن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

السبت 17 يوليو

طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا.

القاهرة والوجه البحري: 39 -41

السواحل الشمالية: 33-35

جنوب سيناء: 41-43

شمال الصعيد:41 43

جنوب الصعيد:44-45

الأحد 18 يوليو:

طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا.

القاهرة والوجه البحري: 39 -41

السواحل الشمالية: 33-35

جنوب سيناء: 41-43

شمال الصعيد:42 43

جنوب الصعيد:44-45

الاثنين 19 يوليو:

قالت الهيئة، إن البلاد تشهد إنخفاضا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة علي جنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

القاهرة والوجه البحري: 36 -37

السواحل الشمالية: 30-31

جنوب سيناء: 39-40

شمال الصعيد:38 39

جنوب الصعيد: 42-44

الطقس درجات الحرارة الطقس اليوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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