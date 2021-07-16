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الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة "عيد الأضحى" المبارك

05:00 م الجمعة 16 يوليه 2021
الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة "عيد الأضحى" المبارك

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أ ش أ:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي أبناء مصر المسلمين بالخارج بمناسبة قرب حلول "عيد الأضحى" المبارك.

وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، "الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات القلبية بمناسبة حلول "عيد الأضحى" المبارك، داعيًا الله تعالى أن يُعيد عليكم هذه المناسبة المباركة بالخير واليُمن والبركات، أتمنى لكم التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية المزيد من التنمية والتقدم والازدهار، عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير".

هذا المحتوى من

Asha
عيد الأضحى الرئيس السيسي قنصليات مصر بالخارج عبد الفتاح السيسي

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