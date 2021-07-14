شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس



كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلًا للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى ارتفاع نسبة الرطوبة الذي يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2- 4) درجات، لافتين إلى أن الطقس ليلًا يكون معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأوضح الخبراء، أن الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تشهد ظهور شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات مُتقطعة؛ ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

الإسكندرية 32 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 36 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 35 24

بلطيم 32 23

مطروح 30 22

السلوم 32 23

سيوة 38 23

بورسعيد 34 26

دمياط 32 25

الزقازيق 37 25

المنصورة 37 25

الإسماعيلية 37 25

السويس 37 25

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 37 26

نخل 37 20

نويبع 38 28

طابا 36 24

كاترين 33 19

الطور 37 25

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 37 24

بنى سويف 37 25

المنيا 37 25

أسيوط 38 25

سوهاج 39 25

قنا 39 27

الأقصر 40 27

أسوان 41 27

إدفو 41 28

أبوسمبل 41 28

الوادى الجديد 40 27

شلاتين 38 27

أبورماد 37 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 28