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إطلاق حملات الانسلاخ من الهوية العربية.. تفاصيل لقاء شيخ الأزهر والبابا تواضروس

05:18 م الأربعاء 14 يوليه 2021
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كتب - محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأربعاء، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والوفد المرافق له من قيادات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمقر المشيخة بالدراسة، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

ورحب فضيلة الإمام الأكبر بقداسة البابا والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره وتقدير علماء الأزهر لهذه الزيارة الطيبة وما تتسم به العلاقة بين الأزهر والكنيسة من قوة وتلاحم، يجسد حقيقة الأخوة الإنسانية التي تجمع شركاء الوطن، وتجمع بين البشر جميعًا، مؤكدًا أن الانسجام بين المؤسستين يمثل حالة فريدة في التآخي والتلاحم والترابط الإنساني والمجتمعي.

من جانبه، تقدم قداسة البابا تواضروس بخالص التهاني لفضيلة الإمام الأكبر وجموع المسلمين في كل مكان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا الخير والسعادة للمصريين جميعًا مسلمين ومسيحيين، وأن تأتي مثل هذه المناسبات دائمًا بالوحدة والإخاء بين شركاء الوطن، وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها الأبي، وأن يديم على مصرنا نعمة الأمن والاستقرار وتحقيق النهضة والرخاء.

واتفق فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا تواضروس على التعاون بين الأزهر والكنيسة لإطلاق حملات توعوية وتثقيفية تستهدف رفع الوعي لدى أبناء الوطن جميعًا وخصوصًا الأطفال والشباب، وإعادة المجال التربوي إلى مساره الصحيح، وحماية المجتمع من الأفكار التي لا تناسب طبيعة المجتمع المصري والشرقي دينيًّا وأخلاقيًّا، ورفض أي ثقافات أو ممارسات شاذة لا يقبلها الدين ولا العرف ولا النفس البشرية السوية.

شيخ الأزهر أحمد الطيب البابا تواضروس مشيخة الأزهر

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