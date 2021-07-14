رئيس الإنجيلية في تهنئته لمحافظ القاهرة: نثق فى قدرة الدولة المصرية على تحقيق طموحات المصريين

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كتب- مينا غالي:

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بعيد الأضحى المبارك، فى زيارة له اليوم الأربعاء، بمقر ديوان عام المحافظة، على رأس وفد ضم قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر.

ونقل رئيس الإنجيلية أرق التهاني وخالص الأمنيات لكافة القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا دوام النجاح والتقدم لما فيه خير وسلام لجميع الشعب المصري العظيم، مشيرًا إلى الدور التاريخي للقيادة السياسية والدولة المصرية ومؤسساتها وأجهزتها التنفيذية في تحقيق طموحات وأحلام المصريين".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "نثمن المجهود العظيم الذي تقوم به محافظة القاهرة في متابعة جميع المشاريع التنموية والتطوير والتحديث في كافة أنحاء المحافظة، بكفاءة وتنظيم ميداني على أعلى مستوى تحت قيادة سيادتكم".

ومن جانبه، أعرب محافظ القاهرة عن سعادته بزيارة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قائلا : "تهنئكتم تعبر عن محبة خاصة وحقيقية، تعكس علاقة قوية ومتجذرة، إيمانًا منا جميعًا بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يجمعنا، لتحقيق رقي وتقدم مصرنا العزيزة".