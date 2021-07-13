إيقاف وتحقيق.. النقل تصدر بيانا بشأن اعتداء كمساري على راكب

كتب- أسامة علي:

أصدرت هيئة السكك الحديدية اليوم بياناً بشأن واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والخاص بحدوث مشادة بين كمساري قطار 541 ركاب منوف/ طنطا يوم 12/7/2021 وأحد الركاب بسبب تحصيل الأجرة والغرامة والذي قامت فيه إحدى راكبات القطار بالحديث عن اعتداء الكمساري على المواطن ورفض الكمساري تحصيل الأجرة والغرامة ومناشدة المسئولين بالسكة الحديد ووزارة النقل بالتحقيق في الواقعة حفاظاً على حقوق الراكب.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه تم إيقاف كمساري القطار عن العمل وتحويله للتحقيق الفوري، وأكملت: المخطئ سينال عقوبة مغلظة، ولا تهاون في حق أي راكب، خاصة أن لوائح السكة الحديد وتوجيهات الفريق مهندس وزير النقل، ترتكز على حسن معاملة الركاب وأن يكون التعامل في كافة المواقف وفقاً للقانون وفي إطار الاحترام التام للراكب.

وأكد البيان، أنه عند انتهاء التحقيقات سيتم إعلانها بكل شفافية

وتؤكد الهيئة على الاحترام التام لكافة جمهور الركاب، وأن كل العاملين بها يستهدفون خدمة الراكب المصري والعمل على تسهيل حركة تنقله عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة السفر بالطرق القانونية بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب.​