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وزير الإسكان: تنفيذ 13 مشروعا للصرف الصحي لخدمة أهالي محافظة بورسعيد

11:11 ص الثلاثاء 13 يوليه 2021
وزير الإسكان: تنفيذ 13 مشروعا للصرف الصحي لخدمة أهالي محافظة بورسعيد

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب-محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة بورسعيد، من أجل تحسين الخدمة وزيادة الضغوط لخدمة 200 ألف نسمة من سكان المحافظة، وتم وجارٍ تنفيذ 13 مشروعاً للصرف الصحى (استكمال مشروعات، وإعادة تأهيل محطات لتحسين الخدمة)، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ تلك المشروعات.

وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ الإعداد لتجارب تشغيل محطة المياه السطحية جنوب بورسعيد (الكاب)، بطاقة 26 ألف م3/يوم، بتكلفة 370 مليون جنيه، وجارٍ التسليم الابتدائي لمشروع خطوط المياه الناقلة للمياه المرشحة من محطة مياه الكاب لقرى جنوب بورسعيد، بتكلفة 248 مليون جنيه، لخدمة قرى (شادر عزام – أم خلف – الرضوان)، ومن المقرر الانتهاء الكلى من المشروع نهاية سبتمبر المقبل، وجارٍ تنفيذ محطة تحلية مياه غرب بورسعيد والخطوط الناقلة للمياه المحلاه، بطاقة 20 ألف م3/يوم، بتكلفة 547 مليون جنيه.

وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه تم التسليم النهائى لمشروع إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحى ببورسعيد، وتم التسليم النهائى للمعالجة الثنائية بمحطة معالجة صرف صحي (C9)، وجارٍ تسليم المعالجة الثلاثية، كما تم التسليم الابتدائي لمشروع استكمال شبكات بورفؤاد، ومشروع صرف صحي النورس، ومشروع محطة رفع الحرفيين وتوسعات الجامعة وخط الطرد 3 كم قطر 600 مم، ومشروع تطوير محطة رفع (10S) وخط طرد وشبكة انحدار لمنطقة القابوطى، وجارٍ تنفيذ الأعمال الإضافية بالمشروع.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه جارٍ التسليم الابتدائى لمشروع استكمال الحل الدائم لمشروع الإسكان الاجتماعي جنوب بورسعيد، وتم تشغيل جزء من الشبكة بمشروع صرف صحي الضواحي، ومن المقرر الانتهاء منه نهاية سبتمبر المقبل، وتم الانتهاء من مشروع صرف صحي الزهور، وجارٍ تنفيذ مشروع إسكان اجتماعي بورفؤاد، ومشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي بورفؤاد.

عاصم الجزار الصرف الصحي محافظة بورسعيد وزير الإسكان مياه الشرب

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