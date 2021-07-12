افرش شقتك بـ 25 ألف جنيه.. محافظ القاهرة يفتتح معرض "Happy Home" للأثاث

كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة معرض "Happy Home" للأثاث والديكورات المنزلية بأسعار إقتصادية مصنعة بأيدى الشباب والأسر المنتجة، والمعرض يشارك فيه 25 عارضا وعارضة.

وأكد محافظ القاهرة على أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في توفير فرص عمل للشباب وتقليل البطالة مشيرًا إلى الدور الذي يقوم به جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة في دعم المشروعات الصغيرة.

وشدد عبدالعال، على أن المحافظة تقدم الدعم الكامل للشباب في توفير فرص عمل لهم من خلال مساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تتناسب مع احتياجاتهم إلى جانب مساعدتهم على تسويق منتجاتهم مشيدًا بجودة المنتجات الموجودة بالمعرض وسعرها المناسب.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن مهمة الجهاز هي تبني أفكار المشروعات، وتأسيسها ودعمها وتمويلها وتقديم الدعم الفني وتسويق وتطوير المشروعات.

وأكد محافظ القاهرة، على أن المحافظة تعمل على دعم الشباب ورواد الأعمال نحو الخروج بمنتجات مشروعاتهم إلى الأسواق الخارجية حيث يعد التسويق إحدى الآليات الهامة لنجاح مشروعاتهم.

ودعا محافظ القاهرة، المواطنين للشراء من المعرض حيث يعد المعرض فرصة للشباب المقبلين على الزواج لشراء احتياجاتهم بأسعار اقتصادية، ويقدم عروضا وخصومات كبيرة مثل شراء غرفة والحصول على الثانية بنصف الثمن، كما يقدم للعروسين فرصة لتأثيث منزلهم بالكامل بمبلغ لا يتجاوز 25 ألف جنيه.

وتتراوح أسعار غرف النوم من 13 لـ 21 ألف جنيه، وغرف الأطفال من 4 لـ 8 آلاف جنيه، والأنتريه من 8 لـ 12 ألف جنيه، والصالون من 8 لـ 13 ألف جنيه، أما الركنة فيتراوح سعرها من 4.5 لـ 7 آلاف جنيه، والسفرة من 11 لـ 17 ألف جنيه.