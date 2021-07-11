تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر غداً

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والوطن العربي، مساء غد الإثنين الموافق 12 يوليو.

وقال تادرس لمصراوي، إن الظاهرة تتمثل في القمر والزهرة والمريخ، ويمكن ملاحظة هذا المشهد (وجود هلال القمر بجوار كوكبي الزهرة والمريخ) بعد غروب الشمس مباشرة إلى غروبهم في الساعة 8:30 مساءً تقريباً.

وأشار رئيس قسم الفلك الأسبق، إلى أن الظاهرة ليس لها أية أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.

ويشهد شهر يوليو الحالي، 10 ظواهر فلكية، بدأ أولها يوم 3 يوليو، باقتران كوكب الزهرة والحشد النجمي خلية النحل، على أن تختتم هذه الظواهر يوم 29 يوليو باقتران المريخ ونجم قلب الأسد.