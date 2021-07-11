خلال 7 سنوات.. 2.1 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء بقطاعَي مطروح والساحل الشمالي

كتب- محمد صلاح:

تلقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، تقريرًا تضمن ما تم إنجازه من أعمال ومشروعات بنطاق قطاعَي كهرباء مطروح والساحل الشمالي التابعَين لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لخدمة محافظة مطروح.

تقع مطروح في الركن الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية؛ حيث تمتد من الكيلو (61) غرب محافظة الإسكندرية وحتى الحدود المصرية- الليبية (مدينة السلوم)، اى بطول 450 كم على ساحل البحر المتوسط، وتمتد جنوباً بعمق نحو 400 كم جنوب واحة سيوة، ويحد المحافظة من الجهة الشرقية الإسكندرية والبحيرة، وجنوبًا الجيزة والوادى الجديد، وتتميز محافظة مطروح بوجود مصادر تغذية وبنية تحتية حالية يمكن الاعتماد عليها؛ حيث تتم تغذيتها من الشبكة القومية الموحدة من خلال 10 محطات محولات سعة إجمالية 1100 م.ف.أ جهد 220- 66 ك.ف، ويبلغ إجمالي عدد المشتركين بنطاق القطاعَين 270 ألف مشترك؛ منهم 135 ألف مشترك بعدادات مسبوقة الدفع، على الجهدين المتوسط والمنخفض، موزعين على جميع الأغراض.

ويبلغ عدد الهندسات التابعة للقطاعين (12) هندسة؛ حيث يضم قطاع مطروح هندسات كل من مطروح شرق، ومطروح غرب، وسيدي براني، والسلوم، وسيوة، والنجيلة.

ويضم قطاع الساحل الشمالي هندسات 25 يناير، ومارينا، والعلمين، وسيدي عبد الرحمن، والضبعة، والمنتزه.

ويبلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع، في ما يتعلق بمكونات الشبكة الكهربائية بالجهد المتوسط والمنخفض لقطاعي مطروح والساحل الشمالى، جهد متوسط 85 لوحة، بينما يبلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (2378) كم.

وبلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط (3069) كم.

وإجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (2509) كم.

وبلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (1213) كم.

وبلغ إجمالي عدد المحولات (2953) بإجمالي قدرة (1236) م.ف.أ.

وتضمن التقرير أنه تم بنطاق قطاع توزيع مطروح والساحل الشمالي خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2021 تنفيذ أعمال توسعة وإحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء من خلال الخطة الاستثمارية الذاتية والطموحة لعمليات الإحلال والتجديد والتوسع والتجديد بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بجميع القرى والمدن الواقعة نطاق قطاعي مطروح والساحل الشمالي بمبلغ يصل إلى 500 مليون جنيه، وذلك لإضافة وإحلال عدد من المهمات على شبكتَي الجهد المتوسط والمنخفض تتمثل في :

- 8 موزعات.

- 65 محول توزيع.

- 45 كم موصلات هوائية جهد متوسط.

- 255.5 كم كابلات أرضية جهد متوسط.

- 335 عمود جهد متوسط.

- 1090 كم موصلات هوائية جهد منخفض.

- 15.5 كم كابلات أرضية جهد منخفض.

- 6631 عمود جهد منخفض.

وبلغت قيمة المنفذ على عمليات الصيانة بشبكتَي الجهد المتوسط والمنخفض من يوليو 2014 وحتى 2021 مبلغ قدره 125 مليون جنيه.

وبلغت قيمة ما تم تنفيذه من تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات مسددة القيمة والمنفذة للغير خلال نفس الفترة، 1,5 مليار جنيه

وتقوم الشركة في ما يتعلق مبادرة حياة كريمة، بتطوير شبكة الكهرباء في عدد (5) قرى في نطاق محافظة مطروح ضمن المرحلة الأولى للقرى الأكثر احتياجًا من مبادرة حـياة كريمـة تحت رعاية الرئيس السيسي، وهي قرى (سيدى شبيب- زاوية العوامة- أبو مزهودح بهي الدين- سيدنا هود) بنطاق محافظة مطروح.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

وأكد الوزير ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، مشددًا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات وتأكيد تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.