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الآثار تكشف حقيقة تحويل "طابية كوسا باشا" بالإسكندرية إلى مكب نفايات

12:11 م الأحد 11 يوليه 2021
الآثار تكشف حقيقة تحويل "طابية كوسا باشا" بالإسكندرية إلى مكب نفايات

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تردد بشأن تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم إهمال "طابية كوسا باشا" البحرية الأثرية بالإسكندرية وتحولها إلى مكب للنفايات.

وقال المركز، في بيان، الأحد: تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صوراً تزعم إهمال "طابية كوسا باشا" البحرية الأثرية بالإسكندرية وتحولها إلى مكب للنفايات، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة على أنه لا صحة لإهمال "طابية كوسا باشا" البحرية الأثرية بالإسكندرية وتحولها إلى مكب للنفايات، وأن الصور المتداولة قديمة، ولا تمت للواقع بصلة، مُوضحةً أنه تم الانتهاء من إزالة كافة التعديات الواقعة على صحن وخندق "طابية كوسا باشا"، باعتبارها من أهم المناطق الأثرية بمحافظة الإسكندرية، المسجلة بالقرار الوزاري 232 لسنة 1992، وبما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير وترميم المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية باعتبارها إرثاً حضارياً يعكس مكانة مصر وتاريخها.

وناشد المركز مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تؤدي إلى الإضرار بسمعة مصر السياحية، وفي حالة وجود استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (اضغط هنا).​

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المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعات طابية كوسا باشا الإسكندرية مكب نفايات

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