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على جسدها وفي حقائبها.. ضبط 133 قطعة ذهبية وإكسسوارات مرصعة مع راكبة بالمطار

11:33 ص الأحد 11 يوليه 2021
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كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية والإكسسوارات المرصعة، أخفتها راكبة عربية الجنسية على جسدها وداخل حقائبها، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية معها.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الشرق الأوسط، والقادمة من بيروت، استوقف تامر عادل رئيس القسم بالجمارك في راكبة عربية، أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وقام محمود عبدالنبي مدير الحركة بتكليف محمد فرج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة.

أسفر التفتيش عن وجود كمية من المشغولات، وقام أسامة دياب مدير الجمرك بتكليف نورهان فؤاد مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا، ما أسفر عن ضبط كمية أخرى من المشغولات والإكسسوارات المرصعة، وذلك بخلاف الذهب الشخصي الذي ترتديه بوزن إجمالي يقارب الكيلو ونصف، وبعدد إجمالي 133 قطعة.

وأمر أسامة دياب مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

مطار القاهرة الدولي جمارك مطار القاهرة الدولي المشغولات الذهبية الجمارك

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