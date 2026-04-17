ترامب: أمريكا ستستعيد اليورانيوم المخصب من إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوكالة رويترز يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستعمل مع إيران لاستعادة اليورانيوم المخصب وإعادته إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب خلال مقابلة هاتفية: "سنقوم بذلك معًا. سنذهب مع إيران بوتيرة هادئة ولطيفة، وننزل ونبدأ الحفر بآلات كبيرة، وسنعيده إلى الولايات المتحدة".

وأشار إلى ما وصفه بـ"الغبار النووي"، مضيفًا أنه سيتم استعادته "قريبًا جدًا".

وأوضح أن استخدامه لمصطلح "الغبار النووي" يشير إلى ما يعتقد أنه تبقى بعد قصف الولايات المتحدة وإسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية في يونيو من العام الماضي.