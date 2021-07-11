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كورونا في 24 ساعة| تحذير من سلالات كورونا وحقيقة توقف التطعيم.. وطلب إحاطة للصحة

06:53 ص الأحد 11 يوليه 2021
كورونا في 24 ساعة| تحذير من سلالات كورونا وحقيقة توقف التطعيم.. وطلب إحاطة للصحة

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 217756 حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

15 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت
رئيس تونس يشكر السيسي على مساندة بلاده في أزمة كورونا
وزير الصحة البريطاني يحذر: قائمة انتظار الخدمات الصحية قد تصل إلى 13 مليون شخص
هؤلاء أكثر عرضة للإصابة مجدداً بكورونا بسبب "دلتا"
حصيلة قياسية لوفيات كورونا في تونس والجيش يشارك في حملة التطعيم
مستشفيات سوهاج تسجل "صفر كورونا".. ووكيل الصحة: تعافي 11 ألف حالة
طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب سيستم "كورونا" ورواتب الصناديق
الصحة: حصلنا على مواد خام تكفي لتصنيع 10 ملايين جرعة من سينوفاك نهاية الشهر الجاري
مجموعة العشرين تحذر من سلالات كورونا مع تفاقم التفشي العالمي للوباء
شعبة الأدوية: مصر تصدر عقار ريدميسفير بعد اكتفائها الذاتي إلى 27 دولة حول العالم
كوبا: إجراءات جديدة للحد من حالات كورونا الواردة من الخارج
أستراليا: إعطاء 9.01 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

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كورونا.. لحظة بلحظة

121

إصابات اليوم

15

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

282985

إجمالي الإصابات

16383

إجمالي الوفيات

217756

إجمالي المتعافين

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