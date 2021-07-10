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طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب سيستم "كورونا" ورواتب الصناديق

09:10 م السبت 10 يوليه 2021
طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب سيستم "كورونا" ورواتب الصناديق

سارة النحاس

كتب - نشأت علي:

قدمت الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، طلبَي إحاطة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة؛ الأول بشأن توفير آلية خاصة بعيدة عن نظام السيستم بالنسبة إلى التطعيم ضد فيروس كورونا؛ نظرًا لوجود بعض القرى والمناطق التي تعاني عدم وجود وحدات صحية أو مراكز لقاح.

وقالت النحاس إن هناك تحديات للتسجيل بالنسبة إلى العمالة المصرية المسافرة للخارج، وعدم ربطهم بمواعيد يعرضهم إلى فقد فرص العمل؛ لارتباطهم بمواعيد محددة للتأشيرات، وكذلك ضرورة توفير نوع اللقاح المعتمد في تلك الدول؛ لأن هناك الكثير من المواطنين تعرضوا إلى رفض الشهادات الممنوحة لهم بعد تطعيمهم من دول معينة، على أن يتم ذلك من خلال محافظتهم .

وبالنسبة إلى طلب الإحاطة الثاني بشأن المعينين على بند 2/3 أجور موسمية "صناديق خاصة بمديرية الصحة بالإسكندرية وعددهم 31 موظفاً ولم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر نوفمبر 2020 وحتى تاريخه، في حين أن المديرية ترسل تعزيزات مالية؛ ولكنها غير وافية للتعديلات الفعلية، مما يتسبب في عجز بند رواتبهم .

وقالت النائبة سارة النحاس إنه تم مخاطبة المديرية أكثر من مرة لإرسال تعزيزات مالية واقعية ولكن دون جدوى، وطالبت الإدارة الصحية لصرف فارق الرواتب أو الرواتب من صناديق الوحدات؛ وهي تعلم أن صناديق الوحدات لا تكفي للصرف على الوحدات .

وطالبت النائبة سارة النحاس، بتثبيت هؤلاء العاملين؛ حفاظًا على استقرار أوضاعهم المعيشية.

سارة النحاس فيروس كورونا لقاح كورونا وزارة الصحة هالة زايد

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