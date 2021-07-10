عمليات المعلمين: إحباط محاولة للتعدي على رئيس لجنة بالجيزة.. وإصابة مراقب بنزلة معوية

كتب- مينا غالي:

أعلنت غرفة عمليات نقابة المعلمين أنها تابعت عن كثب وعلى أرض الواقع بمشاركة أعضاء اللجان النقابية، التصدي لمحاولة تعدي عدد من الطلاب على رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة مزغونة فى البدرشين بالجيزة .

وأكد محمد عبدالله رئيس غرفة عمليات نقابة المعلمين، على أنه تم إيفاد رئيس اللجنة النقابية وعدد من أعضائها للاطمئنان على رئيس اللجنة والمراقبين.

وثمنت نقابة المعلمين جهود الشرطة لنجاحها في السيطرة على الوضع والحفاظ على المراقبين والملاحظين وحماية رئيس اللجنة.

وفي نفس السياق، أكد رئيس غرفة عمليات نقابة المعلمين، على أن أعضاء اللجنة النقابية بدسوق رافقوا معلما بلجنة مدرسة الشهيد أنور الصيحي في دسوق بكفرالشيخ أصيب بنزلة معوية أثناء تواجده في اللجنة قبل بداية امتحان العربي اليوم، ونقل لمستشفى بندر دسوق العام، وتم إجراء الإسعافات الصحية اللازمة له وتم خروجه من المستشفى.​