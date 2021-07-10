Masrawy logo white

عمليات المعلمين: إحباط محاولة للتعدي على رئيس لجنة بالجيزة.. وإصابة مراقب بنزلة معوية

03:37 م السبت 10 يوليه 2021
عمليات المعلمين: إحباط محاولة للتعدي على رئيس لجنة بالجيزة.. وإصابة مراقب بنزلة معوية

محمد عبدالله

كتب- مينا غالي:

أعلنت غرفة عمليات نقابة المعلمين أنها تابعت عن كثب وعلى أرض الواقع بمشاركة أعضاء اللجان النقابية، التصدي لمحاولة تعدي عدد من الطلاب على رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة مزغونة فى البدرشين بالجيزة .

وأكد محمد عبدالله رئيس غرفة عمليات نقابة المعلمين، على أنه تم إيفاد رئيس اللجنة النقابية وعدد من أعضائها للاطمئنان على رئيس اللجنة والمراقبين.

وثمنت نقابة المعلمين جهود الشرطة لنجاحها في السيطرة على الوضع والحفاظ على المراقبين والملاحظين وحماية رئيس اللجنة.

وفي نفس السياق، أكد رئيس غرفة عمليات نقابة المعلمين، على أن أعضاء اللجنة النقابية بدسوق رافقوا معلما بلجنة مدرسة الشهيد أنور الصيحي في دسوق بكفرالشيخ أصيب بنزلة معوية أثناء تواجده في اللجنة قبل بداية امتحان العربي اليوم، ونقل لمستشفى بندر دسوق العام، وتم إجراء الإسعافات الصحية اللازمة له وتم خروجه من المستشفى.​

محمد عبدالله نقابة المعلمين الجيزة مدرسة مزغونة الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2021 مستشفى بندر دسوق العام

الخبر التالى:

الثلاثاء.. حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب

كورونا.. لحظة بلحظة

155

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

282737

إجمالي الإصابات

16351

إجمالي الوفيات

216982

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:8 حالات غش.. بيان من التعليم بشأن امتحان العربي للثانوية العامة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا