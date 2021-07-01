برلماني: ثورة 30 يونيو قضت على ورم سرطاني خبيث

كتب- نشأت علي:

قال النائب أسامة عبدالعاطي، عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة نقطة انطلاق بناء الدولة المصرية الحديثة، مشيرًا إلى أنها غيرت وجه مصر في شتى القطاعات، في مدة ٨ سنوات حتى الآن، ما يعد إنجاز غير مسبوق علي مدار تاريخ مصر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن ذكرى تلك الثورة ستظل خالدة في أذهان المصريين، حيث تختلف عن أي ثورة سابقة، نظرا لأنها قضت على ورم سرطاني خبيث كان من الصعب استئصاله، وهو جماعة الإخوان الإرهابية، التي كانت تحاول تخريب الهوية المصرية وتقسيم المصريين، مثلما قامت بذلك في دول أخرى، متابعا: سيذكر التاريخ أن تلك الثورة كانت السبب في نهاية تلك الجماعة في العالم.

وتابع عضو مجلس النواب: يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن خلفه القوات المسلحة، موقفهم البطولي في مساندة ودعم إرادة ملايين المصريين الذين خرجوا للشوارع لينادوا بإسقاط حكم الإخوان.

وأوضح النائب أسامة عبدالعاطي، أن تلك الثورة وضعت حدا لنهاية الفوضى، التي كانت تواجه البلاد قبل 30 يونيو، ثم تواصلت الإنجازات على أرض مصر، ما يزيد المصريين يوما بعد يوم، اقتناعا وإيمانا بتلك الثورة، مشيرا إلى إنجازات الدولة في مجال الطرق والإسكان والصحة والتكنولوجيا والزراعة والري وغيرها من القطاعات.

وقال عضو مجلس النواب: لا يختلف أحد على تلك الإنجازات التي تحققت عبر السنوات الماضية، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، ورغم ما تحمله المواطن من أعباء، إلا أن المواطن البسيط أصبح يشعر بوجود دولة جديدة تقوم بتنفيذ مشروعات قومية تحل مشكلات بشكل جذري كانت تعاني منها البلاد منذ عشرات السنوات.