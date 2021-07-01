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متحدث الإسكان يوضح.. كيف يستفيد المواطن البسيط من العاصمة الإدارية؟

04:03 م الخميس 01 يوليه 2021
متحدث الإسكان يوضح.. كيف يستفيد المواطن البسيط من العاصمة الإدارية؟

المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، الفوائد العديدة التي ستعود على المواطن المصري البسيط من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال خطاب خلال لقاء أجرته معه فضائية الأولى المصرية خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، إن المواطن المصري يستفيد من كل المشروعات الجديدة مثل مدينة العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة والإسماعيلية وأسيوط الجديدة وغيرهم، لأن هذه المشروعات توفر فرص عمل للجميع وكذلك فرص لإيجاد سكن لأبنائه في المستقبل.

وتابع: "المواطن المصري استفاد من أول طوبة أو أساس وضع في مشروع العاصمة الإدارية، من خلال توفير فرص العمل، بجانب تشغيل العديد من المصانع، والشركات سواء القطاع العام أو الخاص.

وأوضح أن ظاهرة عمال التراحيل التي كانت متواجدة في الكثير من ميادين القاهرة، تم وضعها في وظيفة ثابتة ما أدى إلى أن ظاهرة عمال التراحيل بدأت في الاختفاء لأن المشروعات الحديثة استوعبت هذه الشريحة.

عمرو خطاب وزارة الإسكان العاصمة الإدارية الجديدة برنامج صباح الخير يا مصر فرص عمل الإسكان

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