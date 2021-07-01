Masrawy logo white

النصف الثاني أشد حرارة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس يوليو

11:25 ص الخميس 01 يوليه 2021
النصف الثاني أشد حرارة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس يوليو

الطقس

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس هو بداية شهر يوليو وهو ثاني أشهر الصيف والذي ينقسم مناخيا إلى قسمين وهما:

النصف الأول

يبدأ منخفض الهند الموسمي بالتعمق غربا من جنوب إيران إلى جنوب شبه الجزيرة العربية وتظل المنطقة متأثرة بالتيار الغربي الذي لا ترفع درجة حرارته كثيرا وتنشط معه الرياح التي تعطي شعورا أفضل بالحرارة ولكن مع نهاية النصف الأول يبدأ التيار الغربي بالتراجع ويتقدم التيار الشرقي.

النصف الثاني

مع بداية النصف الثاني من يوليو يتقدم منخفض الهند الموسمي ليشمل شبه الجزيرة العربية بالكامل ويصل إلى شمال أفريقيا ويبدأ تأثير الرياح الشرقية الهادئة الرطبة التي تزيد الشعور بدرجة الحرارة وتكون هذه سمة الفترة المقبلة لفصل الصيف.

ويظل الصراع الدائم بين الكتلتين الشرقية والغربية مستمرا خلال الفصل ومن ذلك يتبين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة.

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة الرياح

الخبر التالى:

مطار القاهرة: ضبط 559 عبوة دواء مع راكب أجنبي قادم من الدوحة

كورونا.. لحظة بلحظة

251

إصابات اليوم

21

وفيات اليوم

579

متعافون اليوم

281282

إجمالي الإصابات

16169

إجمالي الوفيات

211384

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:النصف الثاني أشد حرارة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس يوليو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا