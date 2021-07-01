النصف الثاني أشد حرارة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس يوليو

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس هو بداية شهر يوليو وهو ثاني أشهر الصيف والذي ينقسم مناخيا إلى قسمين وهما:

النصف الأول

يبدأ منخفض الهند الموسمي بالتعمق غربا من جنوب إيران إلى جنوب شبه الجزيرة العربية وتظل المنطقة متأثرة بالتيار الغربي الذي لا ترفع درجة حرارته كثيرا وتنشط معه الرياح التي تعطي شعورا أفضل بالحرارة ولكن مع نهاية النصف الأول يبدأ التيار الغربي بالتراجع ويتقدم التيار الشرقي.

النصف الثاني

مع بداية النصف الثاني من يوليو يتقدم منخفض الهند الموسمي ليشمل شبه الجزيرة العربية بالكامل ويصل إلى شمال أفريقيا ويبدأ تأثير الرياح الشرقية الهادئة الرطبة التي تزيد الشعور بدرجة الحرارة وتكون هذه سمة الفترة المقبلة لفصل الصيف.

ويظل الصراع الدائم بين الكتلتين الشرقية والغربية مستمرا خلال الفصل ومن ذلك يتبين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة.