وزير الآثار: "الفندق اللي هيقصر مع السائح هقفله"



مصراوي

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن عدد السائحين في مصر وصل لـ 13 مليون سائح في عام 2019، وانخفض بنسبة 40% في الشهور الماضية من عام 2021/ أي نحو 400 ألف شهريا، مشيرا إلى أن هذه النسبة جيدة مقارنة بالأسواق المحيطة.

جاء ذلك فى ندوة حزب مستقبل وطن، بمشاركة زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف، و النائبة نورا علي ، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، والدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، أمين مساعد أمانة شئون السياحة والطيران بحزب مستقبل وطن، والنائب يحيى عيسوي، أمين التنظيم، والنائب أحمد الجندي أمين التثقيف والتدريب، وعدد من رموز نواب مجلسي الشيوخ والنواب بمقر الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن.

وأكد وزير الآثار، أن الإيرادات في القطاع السياحي تؤكد أن وصول مليون سائح يُدخل خزينة الدولة المصرية مليار جنيه، لافتا إلى أن الدولة تتعامل بحسم وردع بشأن الأمن والصحة في التعامل مع السائحين، ولن تقبل بأي تهاون في هذين الملفين خاصة في ضوء أزمة كورونا قائلا:" مش هستحمل حد يلمس شعره من سائح في مصر، الفندق اللي هيقصر هقفله، ومش هسمح بشكوي غير بكورونا، الأمن والصحة خط حاسم للدولة المصرية فى التعامل مع السائحين".

ولفت وزير السياحة والآثار إلي أن الآمال كبيرة على السوق العربية خلال الفترة المقبلة، ولدينا رؤي كبيرة بشأن استفادة السوق المصري من ذلك.