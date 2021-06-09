وزارة الري تستقبل شباب منحة ناصر من 51 دولة - (صور)

البدء في إنشاء أول فرع لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا بجامعة أسيوط

كتب- أحمد مسعد:

استقبلت وزارة الموارد المائية والري، وفود من شباب منحة ناصر من ٥١ دولة من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية؛ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي،

بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم نائب وزير الري، والدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، والدكتور أيمن إبراهيم رئيس قطاع الرصد والاتصالات، والدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة تهاني سليط رئيس قطاع الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية.

ونظمت الوزارة، ندوة تحت عنوان "التعاون المائي من أجل التنمية"؛ بشأن محدودية الموارد المائية و المشكلات المتوقع حدوثها في المستقبل.

وألقى كلمة الافتتاح الدكتور رجب عبدالعظيم، نائب وزير الري، أعقبها نقاش مفتوح بين القيادات وشباب منحة ناصر.