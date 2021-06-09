Masrawy logo white

بيان حكومي جديد بشأن طريقة أداء الامتحانات في الثانوية العامة 2021

11:25 ص الأربعاء 09 يونيو 2021
بيان حكومي جديد بشأن طريقة أداء الامتحانات في الثانوية العامة 2021

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن السماح لطلاب شهادة الثانوية العامة باختيار طريقة أداء الامتحانات داخل اللجان المدرسية إما إلكترونياً على أجهزة التابلت أو ورقياً، غير صحيح.

وبحسب بيان، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح لطلاب شهادة الثانوية العامة باختيار طريقة أداء الامتحانات داخل اللجان المدرسية إما إلكترونياً على أجهزة التابلت أو ورقياً.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات شهادة الثانوية العامة لهذا العام ستُعقد بالطريقتين معاً، إلكترونياً باستخدام التابلت وورقياً بإتاحة ورقة أسئلة مطبوعة داخل اللجان المدرسية، على أن يقوم الطلاب بحل الأسئلة على (البابل شيت) ثم رصد الإجابات على التابلت مع إتاحة الوقت الكافي لذلك، وذلك لضمان وجود نسخة إضافية من الإجابات، وتأميناً من أي مشكلات تقنية مفاجئة قد تحدث في التابلت، وكذلك التأمين من انقطاع الكهرباء أو أي مشكلة قد تصيب الخوادم (السيرفرات) الرئيسية.

وأشارت إلى أن الطلاب الذين لم يستلموا جهاز التابلت سوف يؤدون الامتحانات بشكل ورقي فقط، على أن يتم تصحيح الإجابات بشكل إلكتروني لجميع الطلاب بنفس الآلية وبدون تدخل عنصر بشري، لضمان العدالة الكاملة لجميع الطلاب.

وفي سياق متصل، سيعقد الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة في الفترة من 21 يونيو 2021، وحتى 28 يونيو 2021، ويهدف هذا الامتحان إلى تعريف الطلاب على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس، وكذلك تحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات التجريبية الماضية، إلى جانب التعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد.

وتعد الامتحانات التجريبية تجربة إضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي، وتوفير فرصة كاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة وطريقة الحل على (البابل شيت).

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شكل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل نظام امتحانات الثانوية العامة 2021 جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 موعد امتحانات الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة جدول الثانوية العامة 2021 الثانوية العامة 2021 موعد امتحانات الثانوية العامة 2021 جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 كورونا في مصر امتحانات الثانوية العامة 2021 فيروس كورونا?

الخبر التالى:

تصل لـ45 درجة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد وهذا موعد انكسارها

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
773

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

551

متعافون اليوم

269527

إجمالي الإصابات

15437

إجمالي الوفيات

197832

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:تصل لـ45 درجة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد وهذا موعد انكسارها

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا