الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن أعمال "المنفعة العامة"
(مصراوي):
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1223 لسنة 2021، باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة/ الإسماعيلية الزراعي منفعة عامة في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى حتى طريق الإسماعيلية/ الزقازيق بطول 62 كيلو مترًا في نطاق محافظتي القليوبية والشرقية.
وجاء في المادة الثانية: "يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط المساحية والكشوف المرفقة".
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