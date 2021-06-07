الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن أعمال "المنفعة العامة"

(مصراوي):

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1223 لسنة 2021، باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة/ الإسماعيلية الزراعي منفعة عامة في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى حتى طريق الإسماعيلية/ الزقازيق بطول 62 كيلو مترًا في نطاق محافظتي القليوبية والشرقية.

وجاء في المادة الثانية: "يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط المساحية والكشوف المرفقة".