Masrawy logo white

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن أعمال "المنفعة العامة"

10:02 م الإثنين 07 يونيو 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن أعمال "المنفعة العامة"

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

(مصراوي):

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1223 لسنة 2021، باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة/ الإسماعيلية الزراعي منفعة عامة في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى حتى طريق الإسماعيلية/ الزقازيق بطول 62 كيلو مترًا في نطاق محافظتي القليوبية والشرقية.

وجاء في المادة الثانية: "يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط المساحية والكشوف المرفقة".

الجريدة الرسمية رئيس الوزراء المنفعة العامة الطريق الدائري

الخبر التالى:

وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ القطار الكهربائي السريع العين السخنة - مطروح

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
801

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

733

متعافون اليوم

267972

إجمالي الإصابات

15352

إجمالي الوفيات

196604

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ماذا يعني فرض ضريبة قيمة مضافة على خدمة توصيل الطعام عبر الإنترنت؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا