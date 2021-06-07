رئيس منتجي الدواجن أمام "زراعة البرلمان": "أقسم بالله مش بنستخدم هرمونات"

كتب- نشأت علي:

نفى المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ما يتردد بشأن استخدام هرمونات في تربية الدواجن بمصر، مؤكدًا أن كل ما يتم استخدامه عبارة عن فيتامينات يتم استحداثها في إطار التطور العلمي، كمدخلات طبيعية خاضعة للإشراف البيطري، للوصول إلى أحجام وأشكال معينة للدواجن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، أسامة فتحي، أشرف الشبراوي، جمال فؤاد، بشأن استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بصناعة وتربية وإنتاج الدواجن، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالله لاشين، بشأن وجود بعض التجاوزات ببورصة البيض ومجاملة بعض التجار عند تحديد الأسعار.

وقال العناني: "أقسم برب العزة مصر كلها سواء مزارع مرخصة أو بير سلم أو غيرها، لا تستخدم هرمونات" وأضاف: "للأسف الشديد يظهر عبر بعض وسائل الإعلام، من يصفون نفسهم خبراء يحذرون المواطنين من وجود هرمونات في الدواجن".

وأكد في كلمته، أن جميع منتجي الدواجن في مصر خسروا العام الماضي، بسبب زيادة الأسعار العالمية للأعلاف والأعباء الكبيرة على المربين.

ومن جانبه شدد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بالبرلمان، على أهمية ما أعلنه رييس اتحاد منتجي الدواجن، فيما يتعلق بعدم استخدام أي هرمونات في صناعة الدواجن، وأن ما يتم استخدامه هو مدخلات طبيعية فقط، خاضعة للرقابة البيطرية، لا تضر بصحة المواطن المصري. وأكد أن ذلك التأكيد من شأنه الرد على أي شائعات مغرضة يتم تداولها عبر وسائل إعلام مغرضة.

ومن جانبه أشاد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة، بنفي اتحاد منتجي الدواجن، استخدام الهرمونات، وكما أشاد بتصدير مصر للدواجن في ظل زيادة حجم السوق المصري، مشيرًا إلى أن ذلك مؤشر جيد لصناعة الدواجن في مصر.