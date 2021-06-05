مدبولي يتفقد منطقة الأعمال ومحور محمد بن زايد الجنوبي بالعاصمة الإدارية "صور"

كتب- محمد سامي:

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن العاصمة الإدارية الجديدة، هي مشروع المستقبل الذي تعول عليه الدولة لإعلان ميلاد الجمهورية الثانية بعد الانتقال إليها، وفق ما أعلنته القيادة السياسية، مشيرًا إلى التوجيهات الدائمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ مشروعات العاصمة الجديدة وفق أعلى مستوى من الجودة والإتقان، بما يعكس عظمة الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة عقب انتهاء جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تفقد مدبولي المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية، ومحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، ورافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة.

وأكد الوزير أن مشروع منطقة الأعمال المركزية يتم تنفيذه طبقًا للمعايير القياسية الدولية لإدارة وتشغيل ناطحات السحاب والمدن الذكية، وبما يتماشى مع الخطة الموضوعة لتسويق المشروع على المستوى العالمي، باعتبار أن هذا المشروع هو الأول من نوعه في مصر، ويُعد علامة بارزة في النهضة التنموية والعمرانية التي تشهدها الدولة خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن هناك خطة لإدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية تستهدف جذب كبرى الشركات والكيانات العالمية للاستثمار بالمشروع، وجذب العلامات التجارية العالمية المشهورة.