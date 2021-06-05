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بداية من اليوم.. الأرصاد تعلن حالة الطقس والظواهر الجوية حتى الخميس

10:30 ص السبت 05 يونيو 2021
بداية من اليوم.. الأرصاد تعلن حالة الطقس والظواهر الجوية حتى الخميس

طقس معتدل

​​كتب- أحمد مسعد:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة بدء من السبت حتى الخميس10 يونيو، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

السبت:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب البلاد.

الأحد:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الاثنين:
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب البلاد.

الثلاثاء:
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الأريعاء:
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الخميس:
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

طقس معتدل الظواهر الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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