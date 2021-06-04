الحكومة تكشف حقيقة منشور "اختراق الموبايل"

كتب- أسامة علي:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن منشور تحذيري منسوبًا لوزارة الداخلية يزعم انتشار عصابات تخترق الهواتف المحمولة الشخصية للمواطنين، وسحب محتوياتها بالكامل لابتزاز أموال الضحايا.

وأكدت وزارة الداخلية، أن المنشور المشار إليه لم يتم إصداره من الوزارة، وأنه سبق رصد محاولة البعض ارتكاب جرائم اختراق الهواتف الشخصية لابتزاز الضحايا، وسبق لأجهزة وزارة الداخلية ضبط العديد من مرتكبي تلك الجرائم وتوعية المواطنين منها.

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أية جرائم من هذا النوع من خلال الاتصال على الخط الساخن (108)، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبي تلك الوقائع.