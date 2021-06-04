وزير النقل يوجه بشرى لخريجي العام الجاري من معهد تكنولوجيا السكة الحديد

كتب – أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن المهندسين حديثي التخرج يتم اختيارهم بمعايير جديدة بالتنسيق مع القوات المسلحة، ويتم عقد دورات تدريبية لهم بالكلية الحربية، ومعهد وردان لضمان التدريب العلمي والتثقيفي والسلوكي والانضباطي والفني لهم.

ووجه وزير النقل، خلال اجتماعه بقيادات السكة الحديد، الجمعة، بتعيين خريجي العام الجاري من المعهد الفني لتكنولوجيا السكة الحديد والبالغ عددهم 100، 50 منهم مساعدي قائد قطار، وإيفادهم للتدريب بالخارج بالتنسيق مع شركتي GE و PRL الموردتين للجرارات الجديدة للسكة الحديد، للاطلاع على أحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال.

وأشار الوزير، إلى تعيين دفعة العام الجاري من المعهد الفني لتكنولوجيا السكة الحديد يعد انطلاقة ليكون قائدي القطارات قريبا من المهندسين.

وشدد وزير النقل، على أنه سيتم الاحتفاظ بالمتميزين من القائدين الحاليين للقطارات، وعدم التفريط فيهم، والاستفادة من خبراتهم، مضيفا:"هم عماد السكة الحديد".

وأشار إلى أنه سيتم تعيين الـ 50 الآخرين من خريجي المعهد الفني لتكنولوجيا السكة الحديد في طوائف التشغيل الأخرى بالهيئة.

وأضاف الوزير، أنه بعد انتهاء تدريب الـ 1000 فني في معهد صف المعلمين بالقوات المسلحة، سيتم تدريبهم في الخارج والداخل بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية، التي تتعاون مع السكة الحديد وذلك في كافة مهن التشغيل بالسكة الحديد ( قائدو ومساعدو القطارات – عمال المزلقانات والابراج والبلوكات – فنيين الصيانة ...... ).