Masrawy logo white

الحكومة: المنشور المتداول للداخلية حول وجود عصابات تخترق هواتف المواطنين مزيف

11:15 ص الجمعة 04 يونيو 2021
الحكومة: المنشور المتداول للداخلية حول وجود عصابات تخترق هواتف المواطنين مزيف

أرشيفية

كتب - محمد سامي:

أكد المجلس الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من منشوراً تحذيرياً منسوباً لوزارة الداخلية يزعم انتشار عصابات تخترق الهواتف الشخصية للمواطنين وسحب محتوياتها بالكامل لابتزاز الضحايا والحصول منهم على الأموال، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة الداخلية، أكدت أن المنشور المشار إليه لم يتم إصداره من الوزارة، وأنه سبق رصد محاولة البعض ارتكاب جرائم اختراق الهواتف الشخصية لابتزاز الضحايا، وسبق لأجهزة وزارة الداخلية ضبط العديد من مرتكبي تلك الجرائم وتوعية المواطنين منها، مناشدةً المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أية جرائم من هذا النوع من خلال الاتصال على الخط الساخن (108)، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبي تلك الوقائع.

الشائعات اختراق الهواتف مجلس الوزراء الابتزاز

الخبر التالى:

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد القصبي بالدقهلية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
932

إصابات اليوم

44

وفيات اليوم

800

متعافون اليوم

265489

إجمالي الإصابات

15222

إجمالي الوفيات

194291

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الحكومة: المنشور المتداول للداخلية حول وجود عصابات تخترق هواتف المواطنين مزيف

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا