وزير التموين يوجه بتوفير سلع بمواصفات جيدة للمواطن

مصراوي



قال اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن شركتي الجملة (العامة - المصرية)، قامتا بضخ كل احتياجات منافذ صرف السلع التموينية من السلع من يوم 27 من مايو الماضى.

وأشار في بيان له، الأربعاء، إلى أن مخازن الجملة تعمل يومياً حتي في أيام الأجازات الرسمية، مضيفاً أن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، هي توفير سلع جيدة للمواطنين علي بطاقة الدعم.

ولفت إلى أن الشركة تصرف السلع التموينية لأكثر من 38 ألف منفذ تتنوع ما بين بقالي التموين ومنافذ جمعيتي، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية التي يصل عددها إلى 1300 مجمع استهلاكي شهرياً، مشيرا إلى أن السلع التموينية التي تضخ هي 28 سلعة تتنوع ما بين الارز، والسكر، والزيت، والمكرونة، والدقيق وساحيق الغسيل وغيرها من السلع الاخري.

ووجه علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين، بتسيير حملات يومية علي منافذ صرف السلع التموينية، للتأكد من وصول الدعم الى مستحقية والتأكد من جودة السلع الموزعة علي المواطنين من حيث الجودة والصلاحية، وشدد علي ضرورة التأكد من صرف كل السلع بكميات كبيرة بمخازن الجملة التي يصل عددها الي 1500 مخزن المنتشرة بمحافظات الجمهورية.

وشدد المصيلحي علي الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من الزيت التمويني مناصفة للعبوتين الـ 800 ملي جرام وكذلك العبوة الـ واحد لتر حتي يختار المواطن منها حسب احتياجاتة المنزلية.

وطالب وزير التموين والتجار الداخلية المواطنين بالتقدم بشكوي حال عدم التزام منافذ صرف السلع التموينية بصرف السلع المقررة علي بطاقة الدعم علي ـرقام "منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة" 16528 أو رقم الواتس اب 01577779999 أو علي رقم 19588 والخاصين بجهاز حماية المستهلك.