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غدا.. مصر للطيران تسير 68 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب

12:56 م الأربعاء 30 يونيو 2021
غدا.. مصر للطيران تسير 68 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا الخميس، رحلاتها إلى 68 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 7 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسير رحلاتها غدا، بمعدل ٤٦ رحلة دولية إلى كل من (دبي، بغداد، أكرا، الدوحه، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، إسطنبول، امستردام، موسكو، أبوظبي، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، أديس أبابا، واشنطن)، و١٧ رحلة داخلية الي كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وطابا)، و ٥ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 7 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​

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