حدث في 8 ساعات| تفاصيل امتحانات الثانوية العامة.. وتحذير جوي من الجمعة للأحد

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها الرئيس السيسي يعقد اجتماعًا مهمًا بشأن امتحانات الثانوية العامة، ورئيس الوزراء يكشف تفاصيل امتحانات الثانوية العامة ورقية وإلكترونية، والأرصاد تصدر تحذيرًا جويًا من الجمعة حتى الأحد المقبل، ومحامي الطيار أشرف أبو اليسر يعلق على حجز أموال محمد رمضان.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: