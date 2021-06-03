حدث في 8 ساعات| تفاصيل امتحانات الثانوية العامة.. وتحذير جوي من الجمعة للأحد
كتب- يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها الرئيس السيسي يعقد اجتماعًا مهمًا بشأن امتحانات الثانوية العامة، ورئيس الوزراء يكشف تفاصيل امتحانات الثانوية العامة ورقية وإلكترونية، والأرصاد تصدر تحذيرًا جويًا من الجمعة حتى الأحد المقبل، ومحامي الطيار أشرف أبو اليسر يعلق على حجز أموال محمد رمضان.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الأخبار المتعلقة
-
ظاهرة تضرب 10 مناطق.. الأرصاد تصدر تحذيرًا جويًا من الجمعة حتى الأحد
-
الاختبارات الأخيرة.. وزير التعليم يكشف موعد إعلان جدول امتحانات يونيو
-
"مزيج".. رئيس الوزراء: امتحانات الثانوية العامة ورقية وإلكترونية
-
رئيس الوزراء يكشف موعد إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة
-
بث مباشر.. مؤتمر عاجل لرئيس الوزراء ووزير التعليم بشأن الثانوية العامة
-
بديلان.. توجيه من السيسي بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
إعلان