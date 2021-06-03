رئيس الوزراء يكشف موعد إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة
كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وزير التربية والتعليم سيعلن خلال أيام في مؤتمر صحفي تفاصيل المنظومة وشكل امتحان الثانوية العامة.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي: هدفنا هو التطوير، والطالب سيكون لديه نظامين إلكتروني.
واختتم: "الرئيس كان حريصا على أن نكون مطمئنين لنظام الامتحانات، وكان توجيه الرئيس أن يكون الامتحان مزيجا من الامتحان الورقي والإلكتروني".
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