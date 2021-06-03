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رئيس الوزراء يكشف موعد إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

04:01 م الخميس 03 يونيو 2021
رئيس الوزراء يكشف موعد إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وزير التربية والتعليم سيعلن خلال أيام في مؤتمر صحفي تفاصيل المنظومة وشكل امتحان الثانوية العامة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي: هدفنا هو التطوير، والطالب سيكون لديه نظامين إلكتروني.

واختتم: "الرئيس كان حريصا على أن نكون مطمئنين لنظام الامتحانات، وكان توجيه الرئيس أن يكون الامتحان مزيجا من الامتحان الورقي والإلكتروني".

مصطفى مدبولي امتحانات الثانوية العامة وزير التربية والتعليم

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"مزيج".. رئيس الوزراء: امتحانات الثانوية العامة ورقية وإلكترونية

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