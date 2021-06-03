رئيس الوزراء يكشف موعد إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وزير التربية والتعليم سيعلن خلال أيام في مؤتمر صحفي تفاصيل المنظومة وشكل امتحان الثانوية العامة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي: هدفنا هو التطوير، والطالب سيكون لديه نظامين إلكتروني.

واختتم: "الرئيس كان حريصا على أن نكون مطمئنين لنظام الامتحانات، وكان توجيه الرئيس أن يكون الامتحان مزيجا من الامتحان الورقي والإلكتروني".