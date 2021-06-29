بالصور.. توافد أعضاء "الوفد" وشخصيات عامة على احتفالية ذكرى 30 يونيو

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تصوير - علاء أحمد وهاني رجب:

توافد منذ قليل أعضاء حزب الوفد على المقر الرئيسي بالدقي لحضور الاحتفالية التي يقيم حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وحضر الإعلامي توفيق عكاشة وسط ترحيب به من الكافة ووكيل البرلمان محمد ابو العنين ومصطفى بكرى وعبد المنعم إمام.

ودعا حزب الوفد القوى السياسية والحزبية للمشاركة في هذا الاحتفال المهم.

ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفال قيادات وأعضاء الهيئة العليا للحزب، وتقوم وسائل الإعلام المختلفة بتغطية هذا الاحتفال الوطنى، بمناسبة هذه الذكرى الغالية على نفوس المصريين، والتى أذهلت العالم أجمع، وحققت الكثير من الإنجازات على أرض الواقع فى كافة المجالات، وحققت الريادة للدولة المصرية عربياً وإقليمياً وإفريقياً، ووضعت المشروع الوطني الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل تحقيق الدولة العصرية الديمقراطية الحديثة.

ومن المقرر أن يلقى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ فى هذه المناسبة خطاباً سياسياً مهماً يتناول فيه الأوضاع قبل الثورة وبعدها، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والسياسية وكبار رجال الدولة.