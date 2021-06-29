7 خطوط.. ننشر خريطة أتوبيسات النقل العام لخدمة معرض الكتاب

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، استعداد أجهزة المحافظة لإقامة معرض الكتاب الدولي في دورته الـ 52 والذي تقيمه الهيئة العامة للكتاب خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو من العام الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس تحت رعاية رئيس الجمهورية.

كما أعلن محافظ القاهرة، أنه تم التنسبق مع الهيئة العامة للكتاب بتوفير أسطول من أتوبيسات هيئة النقل العام بـ 108 أتوبيس منها 7 خطوط جديدة خدمة خاصة مختلفة المسارات بإجمالي 58 أتوبيسا لخدمة جمهور المعرض تغطي معظم مناطق القاهرة بالإضافة للخطوط الحالية العابرة للمعرض بعدد 50 سيارة.

وأوضح اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، أنه تم الاتفاق على تخصيص 7 خطوط خدمة خاصة لنقل المواطنين ورواد المعرض بأتوبيسات الهيئة وهي كالتالي:

الخط الأول

من ميدان عبدالمنعم رياض مرورًا برمسيس ثم العباسية وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات.

الخط الثاني

يبدأ من دوران شبرا ثم شارع شبرا مرورًا بميدان أحمد حلمي ثم شارع رمسيس والعباسية ونادي السكة وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات.

الخط الثالث

ينطلق من النزهة الجديدة مرورًا بميدان الحجاز ثم السبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس والمنهل والوفاء والأمل وصولًا إلى المعرض ويخدم هذا الخط 8 سيارات.

الخط الرابع

يبدأ من الأميرية مرورًا بميدان المطرية والحلمية ثم كلية بنات عين شمس وميدان رابعة والحي السابع وحي السفارات فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 7 سيارات.

الخط الخامس

ينطلق من ميدان الجيزة ثم جامعة القاهرة مرورًا بالقصر العيني والسيدة عائشة والأوتوستراد وجامعة الأزهر فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات.

الخط السادس

يبدأ من صقر قريش مرورًا بكارفور المعادى ثم نادي وادي دجلة والطريق الدائري ومحور المشير وصولًا إلى معرض الكتاب ويخدم هذا الخط 5 سيارات.

الخط السابع

يبدأ من المظلات ثم سراي القبة مرورًا بروكسي والسبع عمارات والحي الثامن والوفاء والأمل ومحور المشير فالمعرض ويخدم هذا الخط 8 سيارات، وتم مد مسار خط العباسية معرض الكتاب ليبدأ من دوران شبرا بدلًا من العباسية.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، أنه بالإضافة للخطوط السابقة فهناك خطوط عابرة لمحور المشير تمر بمعرض الكتاب وهي: خط أحمد حلمي معرض الكتاب التجمع الثالث بعدد 16 سيارة، وخط عبدالمنعم رياض معرض الكتاب الجامعة الأمريكية بعدد 15 سيارة، وخط شرق شبرا الخيمة معرض الكتاب التجمع الثالث بعدد 12 سيارة، وخط بولاق الدكرور معرض الكتاب التجمع الثالث بعدد 7 سيارات.