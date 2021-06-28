حازم إمام يتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الحكومة بشأن تكرار حوادث وصلة دهشور

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب حازم إمام، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ووزير النقل، بشأن تكرار الحوادث على طريق وصلة دهشور بمدينة ٦ أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وقال إمام: للأسف أصبح طريق وصلة دهشور بمدينة ٦ أكتوبر، كارثة تهدد حياة المواطنين يوميًّا، بسبب تكرار الحوادث عليه، نتيجة السرعة الشديدة للسيارات، في ظل عدم وجود مطبات صناعية وعدم إعداد الدورانات المرورية بشكل جيد فنيًّا يحافظ على حركة السير دون وقوع حوادث.

وأضاف النائب: تسبب ذلك الطريق مؤخرًا في عدد كبير من الحوادث التي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين.

وتابع عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: لا شك أننا نشيد بالطفرة الكبيرة التي تشهدها البلاد في مجال الطرق، إلا أنه لا بد من الحفاظ على حياة المواطنين على هذه الطرق من خلال تخصيص أماكن لعبور المشاة وكذلك إنشاء دورانات بشكل علمي وهندسي تسمح للسيارات بالدوران دون تعطيل الطريق أو وقوع حوادث.

وطالب إمام بإعادة النظر في حركة الدورانات ودراسة إنشاء مطبات صناعية على طريق وصلة دهشور وتركيب رادارات؛ للحد من السرعة الفائقة على الطريق، وكذلك توفير كل وسائل وإجراءات الأمن والسلامة على الطريق من اللافتات الإرشادية وغيرها من الوسائل.